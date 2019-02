Malore mentre si trova in discarica a Villa Cortese, anziano in gravi condizioni.

Malore mentre si trova in discarica, la corsa in ospedale

Era arrivato nella piattaforma ecologica, poco dopo è stato colpito da malore. E’ quanto successo questo pomeriggio, lunedì 18 febbraio, intorno alle 15 nella struttura per il conferimento dei rifiuti. E’ qui che un anziano, 79 anni, è arrivato per scaricare un po’ di verde. Proprio mentre era impegnato in questa operazione, ha iniziato a non sentirsi bene. Le sue condizioni sono parse subito serie ed è stato lanciato l’allarme al 112.

I soccorsi

Su posto, in codice rosso, sono arrivate l’ambulanza della Croce Bianca di Legnano e l’automedica dell’ospedale. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto all’uomo. Poi è stato caricato sull’ambulanza e portato, a sirene spiegate, all’ospedale di Legnano. In codice rosso, è gravissimo.

