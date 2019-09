Malore dopo il taglio del nastro della farmacia: sabato 21 settembre, finale con imprevisto per la grande festa del nuovo centro sanitario (guarda il video).

Malore dopo il taglio del nastro della farmacia

In via della Libertà, poco prima delle 13 e a festa ormai conclusa, un uomo di 84 anni ha accusato un malore al termine della manifestazione. Soccorso dal personale della farmacia, l’anziano è stato accompagnato dalla Croce Bianca, sopraggiunta sul posto, in ospedale.

I soccorsi

I soccorritori della Bianca hanno stabilizzato l’uomo, che ha accusato il malore sotto gli occhi della moglie, presente con lui alla cerimonia in via della Libertà.