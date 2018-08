Malore fatale al bar di Inveruno: ecco chi era il 72enne di Arconate, come scritto su Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola.

Malore fatale al bar: il fatto

Era andato, come spesso faceva, allo Scacco Matto di Inveruno per trascorrere un paio d’ore in compagnia e lì è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Così è morto Aldo Bonomi, 72enne di Arconate, nella mattinata di sabato 4 agosto. Bonomi era molto conosciuto in paese, anche perché aveva fatto parte dello storico gruppo di volontari Arconate Serena e dell’Associazione Bersaglieri. Come il fratello Luciano, aveva anche lavorato alla Telecom.