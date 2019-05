Malore fatale per un uomo di 50 anni venerdì 10 maggio.

Malore fatale per un 50enne a Inveruno

Era a casa di un amico, in via Perugino a Inveruno intorno alle 12 di venerdì 10 maggio 2019, quando, mentre stava montando delle persiane, ha perso conoscenza e si é accasciato. Sul posto é immediatamente intervenuto un equipaggio della Croce Bianca di Magenta e l’automedica ma purtroppo per l’uomo, colpito da arresto cardiaco, non c’ė stato più nulla da fare. Risiedeva a Mesero.

LEGGI ANCHE: Malore al bar del benzinaio a Marnate

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE