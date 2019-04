Malore fatale in una ditta di Cornaredo.

Malore fatale in via Monzoro

Si è sentito male mentre stava lavorando, e per lui non c’è stato nulla da fare. E’ morto così, in una ditta di Cornaredo, un autista 44enne. La tragedia è avvenuta poco dopo le 15.30 di mercoledì 3 aprile 2019 in un’azienda di via Monzoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Rho, un’ambulanza dell’Intersos Marcallo, un’automedica e l’elisoccorso. A nulla però sono valsi i tentativi di salvare l’uomo.

