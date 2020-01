Malore fatale in un impianto lavorativo di Villa Cortese.

Malore fatale, morto 54enne

Non c’è stato nulla da fare per salvare il 54enne che nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio si è sentito male sul posto di lavoro. L’uomo si era accasciato mentre prestava servizio in una ditta di via dell’Industria. Immediata era scattata la chiamata alla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, che aveva inviato sul posto un’ambulanza della Cri di Legnano e l’automedica. All’intervento era stato attribuito il codice rosso, quello della massima urgenza: le condizioni del paziente infatti erano subito apparse gravissime. Inutili per lui la corsa al Pronto soccorso di Legnano e il prodigarsi dei medici: questi ultimi hanno tentato in ogni modo di salvare il 54enne, ma poco dopo l’arrivo in ospedale hanno dovuto constatarne il decesso.

