Un malore in bici ha causato il decesso oggi di Paolo Consonni, di Cogliate.

Malore in bici, nulla da fare

Un malore mentre pedalava lungo la pista ciclabile di via Sales, a Clusone, insieme alla moglie. Erano quasi le 13.20 quando il 56enne di Cogliate Paolo Consonni è caduto dalla bici. La moglie, avanti a lui, inizialmente non si era accorta di nulla ma non vedendolo arrivare ha fatto dietrofront trovandolo riverso sulla ciclabile. Immediati i soccorsi, con un’ambulanza e un’automedica. Soccorsi che, purtroppo, non sono riusciti a rianimare l’uomo.

