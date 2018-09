Malore in campo per un ragazzo di 12 anni: è successo oggi, domenica 30 settembre, poco prima di mezzogiorno.

Malore in campo: chiamato anche l’elisoccorso

Tanta paura per un ragazzo di 12 anni che ha avuto un mancamento durante una partita al campo di via Cabrini a Robecco sul Naviglio. Subito è scattato l’allarme ai soccorsi e ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Sul posto è giunta, in codice giallo, un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano e un elisoccorso.

Il ragazzo non è grave

Per fortuna c’è stato solo tanto spavento per il 12enne, tanto che non è servito nemmeno elitrasportato in ospedale. Il giovane infatti è stato portato al nosocomio di Magenta in codice verde e non è grave.

