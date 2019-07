Malore in centro a Rho, una ragazza è stata portata in ospedale in codice rosso.

Malore in centro, momenti di paura

Si è sentita male mentre si trovava nel centro cittadino. Ora la ragazza, 32 anni, è in ospedale in condizioni serie. Tutto è successo questa mattina, a Rho. La giovane stava passeggiando in via Madonna, all’altezza dell’incrocio con via Serra. Ha iniziato a non sentirsi bene, subito è partita la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, in codice giallo, è arrivata subito l’ambulanza di RhoSoccorso e l’automedica dell’ospedale. La giovane ha ricevuto le prime cure sul posto. Poi il 18 ha deciso il trasporto in ospedale: la 32enne è stata caricata sull’ambulanza che, in codice rosso, è partita alla volta dell’ospedale Niguarda di Milano.

Momenti di paura per la ragazza, in quanto in tanti si sono accorti che stava succedendo qualcosa: le sirene dell’ambulanza e automedica sono state sentire da numerose persone che in quel momento si trovavano in zona per le compere del sabato mattina.

Ora, come detto, la 32enne si trova in ospedale in codice rosso. Tutti fanno il tifo per lei affinchè le sue condizioni migliorino il prima possibile.

