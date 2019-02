Malore in discarica a Villa Cortese.

Malore in discarica, dramma in via Europa

Tragedia lunedì 18 febbraio 2019 a Villa Cortese. Erano passate da poco le 15 quando dalla piattaforma ecologica di via Europa è partita una chiamata alla centrale operativa del 118: “Mandate un’ambulanza, un uomo si è sentito male!”. Un 79enne che era andato in discarica per smaltire del verde era infatti stato colto da malore. Sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce bianca di Legnano.

La disperata corsa in ospedale

Le sue condizioni sono apparse gravi e l’uomo è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Qui, nonostante il prodigarsi del personale medico, il suo cuore ha cessato di battere.

