Elisoccorso a Origgio per soccorrere un operaio colto da un grave malore in ditta.

Malore in ditta, forse un infarto

Ambulanza, automedica ed elisoccorso oggi pomeriggio a Origgio per soccorrere un operaio di 65 anni colpito improvvisamente da un malore. L’uomo si trovava in una ditta in via Saronnino, raggiunta col suo furgone, quando si è sentito male. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto e, vista la gravità, in un campo vicino è stato fatto atterrare un mezzo dell’elisoccorso, con l’area messa in sicurezza e il traffico deviato dagli agenti della Polizia locale. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza.

LEGGI ANCHE: Accende il barbecue, 59enne di Uboldo si ustiona