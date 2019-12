Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte. Una di queste per un malore in Fiera a Rho.

Malore in Fiera a Rho

Erano da poco passate le 20.20 quando i soccorritori sono intervenuti per prestare aiuto ad una donna di 45 anni colta da malore mentre si trovava in Fiera a Rho. Dopo i primi accertamenti sul posto la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale rhodense.

Incidente tra due auto

Nella frazione Mazzo di Rho due auto si sono scontrate in via Risorgimento poco prima delle 21. Sono rimaste coinvolte tre persone: tre uomini dai 41 ai 56 anni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente per accertamenti sono stati accompagnati al nosocomio Sacco.

Malore per un 44enne

Un 44enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Saronno introno alle 6 per un malore. L’uomo si trovava in via Diaz a Saronno quando si è sentito male. E’ stato poi accompagnato all’ospedale di Saronno per ulteriori accertamenti.