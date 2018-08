Sirene spiegate verso il Comune di Novate.

Malore in Municipio a Novat

Erano circa le 14 di ieri, mercoledì 29 agosto, quando nella sede del Municipio di via Vittorio Veneto è arrivata un’ambulanza in codice rosso. Una dipendente dell’amministrazione comunale ha avuto un malore ed è stata necessaria la chiamata al 118. Dal racconto dei colleghi, la donna già dal mattino e verso mezzogiorno non si sentiva bene e faticava a respirare. Verso le 14 appunto, alcuni segni bluastri, probabile problema di circolazione, hanno fatto scattare l’allarme. Dopo essersi ripresa, i soccorritori hanno preferito accompagnare la dipendente comunale al vicino ospedale Luigi Sacco di Milano per ulteriori controlli e per sicurezza.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE