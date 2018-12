Malore in strada: si è accasciata a terra mentre percorreva il marciapiede di viale Roma, a Turate, e i presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Malore in strada: paura per una 39enne

Poco dopo le 18.30 di oggi, mercoledì 19 dicembre, una donna di 39 anni stava camminando sul marciapiede che costeggia il complesso residenziale “ex RiRi”, in viale Roma a Turate, quando per motivi non chiari si è accasciata a terra colta da un malore. Un’automobilista che passava dalla via e che si è accorta della scena ha immediatamente lanciato l’allarme, mentre i presenti hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza in codice rosso. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori del Sos di Appiano Gentile e un’automedica proveniente da Como. La donna è sempre stata cosciente e, al momento, la missione è ancora in corso.

