Malore in un impianto lavorativo a Saronno: l’uomo non ce l’ha fatta

Nel primo pomeriggio di oggi un uomo di 62 anni residente a Busto Garolfo, ha avuto un arresto cardiaco mentre stava facendo manutenzione per una ditta di Saronno in via Gorizia. L’uomo si trovava da solo nello stabile perché chiuso. A dare l’allarme un collega che dopo averlo chiamato diverse volte al cellulare senza ricevere risposta si è preoccupato. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Saronno. Purtroppo però l’uomo non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo in ospedale.