Nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 ottobre i soccorritori sono intervenuti tre volte.

Intossicazione etilica

Alle 2.30, in via Mascagni a Rho, i soccorritori hanno prestato aiuto ad un 51enne dopo un’intossicazione etilica. L’uomo è stato trasportato all’ospedale cittadino.

Aggressione

Un 25enne è stato aggredito a Nerviano mentre si trovava nel viale Villoresi poco prima delle 23. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Legnano che ha trasportato l’uomo al nosocomio legnanese.

Malore in un impianto lavorativo

A Induno Olona, in un impianto lavorativo in via Olona, intorno alle 3.30 un 28enne ha accusato un malore. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Circolo di Varese dall’ambulanza che l’ha soccorso.

LEGGI ANCHE: Diversi malori e un’aggressione SIRENE DI NOTTE

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE