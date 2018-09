Nella notte tra lunedì17 e martedì 18 settembre, i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Malore in un impianto lavorativo

All 23.15, in un impianto lavorativo di via Lainate a Pogliano, un uomo di 51 anni è stato colto da malore. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso che ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale di Rho.

Malore a Vnazago

A Vanzago, in via Filanda, un 34enne ha accusato un malore qualche minuto prima di mezzanotte. A prestargli aiuto Rho Soccorso che l’ha poi trasportato per accertamenti al nosocomio rhodense.

41enne cade dalla bici

In via Papa Paolo Giovanni II a Legnano, intorno alle 20, un 41enne è caduto dalla bici. a prestargli soccorso la Croce Bianca di Legnano che poi lo ha trasportato all’ospedale di Legnano.

Scontro di gioco per un 21enne

Un 21enne è stato soccorso dalla Croce Bianca dopo aver avuto uno scontro di gioco alle 23 in via Pacinotti a Villa Cortese. Il giovane è stato poi trasportato al nosocomio di Castellanza.

