Gli interventi dei soccorsi tra lunedì 24 e martedì 25 giugno.

Malore in una ditta a Robecco

Ambulanza al lavoro a Robecco Sul Naviglio nelle prime ore del mattino, Mezzo e sanitari sono stati chiamati poco prima delle 7.30 in via dell’industria in un’azienda per soccorrere uno dei dipendenti, un 30enne, che si è sentito male. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale con codice verde.

Soccorsi anche a Solbiate, Legnano e Corsico

Malori anche a Corsico e a Solbiate Arno. Alle 00.33 le sirene sono risuonate a Corsico in via Togliatti per soccorrere un 54enne, trasportato e al San Carlo in codice giallo. Poco dopo l’1.30, è stato un 46enne ad avere bisogno degli operatori del 112, sempre per un malore, in via Montebello a Solbiate Arno. Dopo le 2, infine, ambulanza a Legnano lungo la ss527, dove un 41enne si è ferito cadendo a terra: è stato soccorso e trasportato in ospedale con codice verde.

