Malore in una ditta: paura per un 34enne. E’ accaduto intorno alle 15,30 in uno stabilimento di via dell’Artigianato a Gaggiano, in zona industriale.

Malore per un 34enne

Subito è scattata la chiamata al 112 e sul posto si sono dirette un’ambulanza e l’automedica, in codice rosso. Dopo averlo stabilizzato i soccorritori lo hanno accompagnato in codice verde, e quindi fuori pericolo, all’ospedale.