Malore in via Piave a San Vittore Olona: arriva l’elisoccorso

Questa mattina i residenti di via Piave, strada che collega via Roma al Sempione, sono stati svegliati dall’elisoccorso che, dopo aver sorvolato San Vittore Olona, è atterrato nel campo di via Roma difronte al deposito della STIE. Il servizio di soccorso di emergenza è arrivato dopo la chiamata al 112 per un malore che ha interessato un uomo di 65 anni che stava facendo la spesa al supermercato MD. Sul posto è giunta anche la Croce Rossa di Legnano. L’uomo, dopo i primi accertamenti, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.