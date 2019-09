Malore in via San Giuseppe, la ragazza stava attraversando la strada quando si è sentita male.

Malore in via San Giuseppe

Si è accasciata a terra improvvisamente, mentre attraversava la via San Giuseppe in prossimità dell’incrocio con via Guanella. Un malore improvviso, dalle cause da accertare, che ha colpito ieri verso le 19.50 una 29enne. Subito sono intervenuti alcuni passanti che l’avevano vista barcollare prima di accasciarsi, che le hanno praticato il massaggio cardiaco e chiamato i soccorsi, arrivati rapidamente e intervenuti per circa un’ora per stabilizzarne le condizioni e trasportarla in ospedale di Garbagnate, in codice giallo, per le cure e gli accertamenti.

LEGGI ANCHE: Lite in famiglia a Saronno: 57enne tenta di aggredire un carabiniere