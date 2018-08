Malore negli orti a Settimo Milanese: paura per un anziano.

Malore negli orti: arriva l’elisoccorso

Paura questa mattina per un malore negli orti di Vighignolo a Settimo Milanese, in via della Fornace. Secondo le prime indiscrezioni un uomo di 78 anni avrebbe avuto un malore. Sul posto è giunto immediatamente l’elisoccorso per trasportare l’uomo in ospedale e gli uomini della Polizia Locale di Settimo. L’anziano sarebbe molto grave.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO