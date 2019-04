Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 aprile i soccorritori sono intervenuti cinque volte, una delle quali per un malore accusato da un 20enne soccorso in codice giallo.

Malore per un 20enne a Rosate

Qualche minuto prima delle 22, in via Circolazione a Rosate, un giovane di 20anni ha accusato un malore. Soccorso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Rozzano. Un’ora prima anche un 47enne si è sentito male mentre si trovava lungo la SS del Sempione a Legnano. La Croce Rossa di Legnano l’ha portato al nosocomio di Castellanza per accertamenti.

Due cadute al suolo

Alle 22 un 55enne è stato soccorso dalla Croce Rossa dopo essere caduto in piazza del Tricolore a Magnago. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Busto. Stessa sorte per una 28enne caduta in via Battisti a Legnano introno alle 23. La giovane è stata trasportata per accertamenti al nosocomio di Legnano.

Incidente contro ostacolo

Una donna di 44 anni è finta contro un’ostacolo in via Kennedy a Garbagnate introno alle 21. Soccorsa dall’ambulanza di Arese è stata portata all’ospedale di Garbagnate.