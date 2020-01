Notte relativamente tranquilla per i soccorritori quella tra mercoledì 1 e giovedì 2 gennaio rispetto a quella di San Silvestro. Tra i numerosi interventi anche uno per malore.

Malore per un 40enne: portato in ospedale

Un uomo di 40 anni si è sentito male intorno alle 21.20 mentre si trovava in via Europa a Pogliano Milanese. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso che dopo i primi accertamenti ha deciso per il trasporto nell’ospedale rhodense in codice verde.

