Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 agosto i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Malore per un bambino di 11 anni

Pochi minuti dopo le 21.00 di domenica 26 agosto, la Croce Azzurra di Caronno è intervenuto in via Labriola a Lainate per soccorrere un bambino di 11 anni colto da malore. L’ambulanza ha poi trasportato il giovane in codice giallo all’ospedale di Rho per eventuali accertamenti.

Malore a Bollate

A Bollate, in via Pascoli, zona ferrovia, un giovane di 28 anni si è sentito male. A prestargli soccorso la SOS di Novate che ha trasportato il giovane all’ospedale milanese Sacco per accertamenti.

Investimento a Legnano

Lungo la SS527, in prossimità di Legnano, un uomo di 46 anni, a bordo della sua bicicletta, è stato investito. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Busto che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Castellanza.

Intossicazione per sostanze pericolose

Qualche minuto prima delle 4.00, in Corso Italia a Legnano, un uomo di 46 anni è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano per un’intossicazione per sostanze pericolose. L’uomo è stato poi trasportato al nosocomio cittadino.