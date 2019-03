Malore per un’anziana a Bareggio, la corsa in ospedale.

Malore per un’anziana, le sue condizioni sono gravi

Il malore l’ha colta all’improvviso. Poi è stata portata all’ospedale in gravi condizioni. E’ quanto successo poco fa, intorno alle 9.45 di questa mattina, domenica 24 marzo 2019. La donna, 91 anni, si trovava in un ufficio pubblico di via De Gasperi. All’improvviso l’anziana ha iniziato a non sentirsi bene. Chi era intorno a lei, ha subito capito che la situazione era seria. E’ partita la chiamata al 118. Sul posto è arrivata l’ambulanza, i soccorritori hanno subito prestato le prime cure alla donna. Poi è stata caricata sull’ambulanza e portata, in codice rosso, all’ospedale. Le sue condizioni sono gravissime.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE