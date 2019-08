Nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Malore sul lavoro per un 39enne

La Croce Rossa di Busto Arsizio è intervenuta poco prima delle 2 nell’impianto lavorativo di via Pasteur a Nerviano per prestare aiuto ad un 39enne colto da malore. L’uomo è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Castellanza.

Scontro tra due auto

Qualche minuto prima delle 23, lungo l’A50 Sud tra Baggio e Cusago, due auto si sono scontrate. Sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 66 anni e un uomo di 69. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Settimo per il trasporto in codice giallo al nosocomio San Carlo.