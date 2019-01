Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio, i soccorritori sono intervenuti tre volte.

Malore sull’A8

Alle 19 un giovane di 30 anni ha accusato un malore mentre viaggiava sull’A8 Varese Milano. Si trovava nel tratto di autostrada tra Castellanza e Legnano quando è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano e trasportato in un secondo momento al nosocomio di Castellanza per accertamenti.

Due giovani di 16 e 17 anni caduti dalla moto

Qualche minuto prima delle 23 a Robecchetto con Induno, lungo la strada di via Fiori, due giovani di 16 e 17 anni sono stati soccorsi dalla Croce Azzurra di Cuggiono dopo essere caduti dalla moto. I ragazzi sono stati poi trasportati all’ospedale di Busto Arsizio per accertamenti.

Abuso di alcol

Appena scattata la mezzanotte la Croce Rossa di Legnano è intervenuta a Dairago, in via Pepe, per soccorrere una persona che aveva abusato di alcol. Il soggetto è stato poi trasportato in codice giallo al nosocomio legnanese.

