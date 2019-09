Nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 settembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Malori a Legnano e Vanzaghello

Alle 19.30 un 32enne si è sentito male mentre si trovava in via Da Giussano a Legnano. A prestargli soccorso la Croce Rossa che lo ha poi trasportato all’ospedale cittadino. Anche un 42enne è stato soccorso per malore. L’uomo si trovava in via san Rocco a Vanzaghello intorno alle 22.20 quando è stato soccorso dalla Croce Azzurra e trasportato al nosocomio di Busto Arsizio.