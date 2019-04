Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile i soccorritori sono intervenuti per malori

Malore per un 18enne a Albairate

Il primo intervento dei soccorritori del 118 è stato all’una e 45 minuti in Dei Mulini a Albairate. I volontari della Croce Azzurra di Abbiategrasso sono intervenuti per soccorrere un ragazzo di 18 anni colto da un malore improvviso. Il giovane era a terra in mezzo alla strada e una volta stabilizzato è stato accompagnato all’ospedale di Magenta per le cure mediche, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi

Malore in strada a Saronno per un uomo di 69 anni

Il secondo intervento degli operatori del 118, questa volta quelli della Croce Rossa di Saronno si è verificato pochi minuti dopo le 4 in via Deledda. I volontari del pronto intervento sono accorsi per soccorrere un uomo di 69 anni che ha accusato un malore mentre rientrava a casa. Serie le sue condizioni di salute. L’uomo è stato, infatti, trasportato d’urgenza al vicino ospedale di Saronno dove è tutt’ora tenuto in osservazione dai medici del pronto soccorso.