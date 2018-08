Una notte con 22 malori e 11 aggressioni per i soccorritori del 118.

Malori e aggressioni in nottata

Malori e aggressioni: questo è il responso della notte tra sabato 11 e domenica 12 agosto per i soccorritori del 118. Fortunatamente tutti i medici acuti sono finiti in codice verde, tranne quello che si è verificato poco dopo mezzanotte a Cinisello. Coinvolto un 40enne che è stato portato in codice giallo agli ospedale civile di Sesto San Giovanni.

11 eventi violenti

Inoltre nella notte si sono verificate ben 11 aggressioni, tutte a Milano città. Anche in questo caso, però, niente di grave. Infatti sono terminate in codice verde.

