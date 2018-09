Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 settembre i soccorritori sono intervenuti cinque volte.

Due i malori

Mezz’ora dopo lo scoccare di mezzanotte, a Marnate in via Verdi, un 38enne ha accusato un malore. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Legnano. Dopo alcuni accertamenti non hanno ritenuto necessario il trasporto all’ospedale. Il secondo malore si è verificato a danno di un altro 38enne. Il giovane è stato soccorso all’1.45 in piazzale stazione a Cislago dalla Croce Rossa di Saronno e trasportato all’ospedale saronnese.

Due cadute al suolo

Alle 21.12 a Pero in via della Liberazione una 55enne è caduta al suolo e trasportata all’ospedale Galeazzi per accertamenti. Un66enne è caduto a Saronno, in via Novara, dieci minuti dopo mezzanotte. Sul posto la Croce Rossa di Saronno che l’ha trasportato al nosocomio cittadino.

Investito un ciclista

Un ciclista di 65 anni è stato investito alle 20.30 a Rho in Corso Europa. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Garbagnate. Dopo i primi accertamenti i soccorritori non hanno ritenuto necessario il trasporto in alcun nosocomio.