Malori e incidenti: ecco gli interventi dei soccorritori nel “nostro”territorio nella notte tra sabato 25 e domenica 26 maggio 2019.

Malori tra il Bollatese e il Legnanese

Erano circa le 21.15 quando una donna di 80 anni si è sentita male in via Peloritana a Garbagnate Milanese. Sul posto sono giunte sia un’ambulanza sia un’automedica in codice rosso. La donna è stata portata in condizioni critiche in ospedale. Altro malore alle 22.20 circa a Cerro Maggiore. A stare male un’anziana di 71 anni, che è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e trasportata, in codice giallo, al nosocomio.

Incidenti nella notte

Un fuori strada è stato registrato in via Marconi a Ossona intorno alle 21.35. Soccorsa in codice giallo una donna di 74 anni. Alleratti anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. La donna è stata portata in ospedale in codice verde. Altro fuori strada a Malnate intorno alle 22, in viale Como. In questo caso, a essere coinvolte, due persone: una donna di 40 e un uomo di 41 anni. Allertati sia i carabinieri della Compagnia di Varese, sia i Vigili del fuoco, giunti con un’autobotte. Sul posto, in codice rosso, anche un’ambulanza e un’automedica. Per fortuna l’uomo e la donna non hanno riportato ferite gravi.

Coinvolte in un incidente stradale in via Bellingera a Legnano, invece, 4 persone, soccorse subito da due ambulanze della Croce Rossa di Legnano.

