Malori e incidenti: una lunga notte, quella tra venerdì 21 e sabato 22 dicembre, per i soccorritori del nostro territorio.

Malori: gli interventi

Erano le 21.16 di venerdì 21 dicembre quando un uomo di 66 anni, in viale Europa a Rho, si è sentito male. Sul posto, in codice giallo, è arrivata l’ambulanza del RhoSoccorso che ha trasportato l’uomo, sempre in codice giallo, all’ospedale cittadino. Passano pochi minuti e, alle 21.23, l’Ats Torino viene allertata perché un uomo di 37 anni si sente male lungo l’A4 Torino-Venezia all’innesto con l’A50 di Pero. Anche in questo caso, l’ambulanza arriva in codice giallo, ma per fortuna il 37enne non è grave come si sarebbe pensato, tanto che non è nemmeno stato trasportato in ospedale. Un altro malore si è verificato, all’1.30 circa, a Saronno. A sentirsi male, in via Cristoforo Colombo, un ragazzo di 25 anni. Allertati i carabinieri della Compagnia di Saronno. I soccorritori, giunti sul posto in codice giallo, hanno trasportato il 25enne in ospedale in codice verde. Momenti di paura, invece, ad Arluno per un uomo di 45 anni. Qui, i Volontari di Arluno sono intervenuti in codice rosso, poco dopo le 4 di mattina in via Adua. L’uomo, poi, per fortuna, è stato portato al nosocomio in codice verde.

Incidenti e intossicazioni etiliche

Erano da poco passate le 23.30 quando in viale Toselli a Legnano sono stati allertati i soccorsi per un 41enne investito mentre era in giro con la sua bici. Allertati anche gli agenti di Polizia locale. Sul posto, i soccorritorio sono giunti in codice rosso, per fortuna le condizioni della persona erano meno gravi; così è stato portato al nosocomio cittadino in codice verde. Caso curioso a Cassano Magnago. Alle 3.20 circa, un ragazzo di 18 anni ha avuto un’intossicazione etilica. In via Morazzone, in codice giallo, sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Gallarate, che hanno trasportato il giovane, in codice verde, all’ospedale. Mezzora dopo, poco prima delle 4, sempre in via Morazzone un ragazzo di 19 anni è andato a sbattere contro un ostacolo. Allertati i Carabinieri di Busto Arsizio e i Vigili del Fuoco di Varese. I soccorritori hanno portato il giovane all’ospedale in codice giallo. Coinvolte tre persone, invece, per un incidente tra auto a Rho. Lungo il Sempione, poco prima delle 22.30, e’ intervenuta RhoSoccorso per aiutare un uomo di 38 anni, una donna di 47 e un un 77enne, che per fortuna non sono risultati gravi.

