Pochi interventi ma non sono mancati malori e intossicati.

Malori e intossicati

E’ stata una giovane ragazza di 18 anni la prima soccorsa della notte a Cuggiono. Pochi minuti dopo la mezzanotte, un’ambulanza ha soccorso la 18enne in via Cicogna trasportandola in codice giallo all’ospedale Maggiore. Alle 00.10, sirene a Mazzo di Rho, in via Togliatti per una 72enne colta da malore e portata in gravi condizioni all’ospedale cittadino. Intervento per un infortunio invece in piazza Cavour a Bareggio, vittima un 57enne tradotto in ospedale con codice giallo.

23enne grave a Castiglione

Ambulanze intervenute in codice rosso intorno all’1.30 in via Tevere per un 23enne ubriaco, che soccorso dal personale sanitario è stato poi portato a Varese con codice giallo mentre codice verde per il 20enne che alle 2 è stato raggiunto, ubriaco, dall’ambulanza in via Belingera. Non solo giovani: Alle 2.09 in via Fratelli Cervi a Castellanza una donna di 51 ha avuto bisogno dei soccorsi per aver alzato troppo il gomito.

Auto fuoristrada

Auto fuoristrada e solo qualche leggera ferita per una ragazza di 23 poco prima delle 3 a Gaggiano, località Vigano, lungo la sp38. Gli ultimi due interventi sono infine stati due malori: uno alle 3.01 a San Vittore Olona sul Sempione, vittima un 33enne portato in ospedale in codice verde; l’altro alle 6.20 in via Edison a Legnano, colpito un 51enne trasportato in codice verde.

