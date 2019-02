Malori e ubriachi, diversi interventi nella notte.

Notte poco movimentata ma non sono mancate le chiamate ai soccorsi. La prima a Gerenzano alle 00.64 in via Clerici per un’intossicazione etilica: trasportato in ospedale un uomo di 45 anni, con codice verde. Poco dopo, alle 00.41, ambulanza al lavoro a Gorla Maggiore in viale Europa per soccorrere un uomo di 50 anni in codice verde. Malore in via De Amicis a Magenta per un 48enne, risolto all’1.16 sul posto dai sanitari. Altro malore alle 3.44 a Bollate, in via Milano, per un 63enne trasportato in ospedale in codice verde, e ambulanza impegnata poi alle 4.18 a San Giuliano Milanese in via Nisoli per l’intossicazione etilica di un 36enne. Gli ultimi due interventi poso dopo le 8: il primo a Parabiago in via Perugino dove si è sentita male una donna di 70 anni e l’ambulanza è intervenuta con codice giallo, e a Gorla Minore in via Durini per un altro malore ai danni di una 53enne.

