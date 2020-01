Malori a Garbagnate, Magenta, Legnano e Rho, un infortunio a Caronno Pertusella: notte tranquilla e con pochi interventi per i sanitari tra venerdì 17 gennaio e sabato 18 gennaio.

Malori: ecco dove sono intervenuti i soccorritori

Erano circa le 21.30, quando in via Vismara padre e. a Garbagnate, i sanitari hanno soccorso una donna di 52 anni che si era sentita male. Per fortuna non è sembrata in gravi condizioni, tanto che è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Garbagnate. Altro malore poco dopo alle 22.15 a Magenta, questa volta però in un impianto lavorativo di corso Italia. In questo caso, l’allarme è scattato per un uomo di 52 anni che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale cittadino.

Interventi anche a Legnano, Rho e Caronno Pertusella

Poco prima delle 22.30 in corso Italia a Legnano è stato richiesto l’intervento dei sanitari per soccorrere un uomo di 40 anni che è stato trasportato in codice verde a Castellanza. Sempre a Legnano alle 21.30 nell’impianto sportivo di via Palermo un 29enne si è fatto male durante uno scontro di gioco ed è stato trasportato in codice verde a Castellanza per gli accertamenti necessari. A mezzanotte e mezza ambulanza è giunta anche in corso Europa a Rho, per prestare aiuto a un uomo di 57 anni. L’uomo è stato soccorso sul posto ma non è stato trasportato in ospedale. Poco dopo l’una è stato richiesto l’intervento dei soccorsi in impianto lavorativo di via Verdi. Automedica e ambulanza sono arrivati sul posto per un infortunio di un 51enne che era caduto a terra, che poi è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate in codice giallo.

