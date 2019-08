Malori a Legnano e Rho: notte tranquilla e con pochi interventi per i sanitari tra venerdì 23 e sabato 24 agosto 2019.

Malori: ecco dove sono intervenuti i soccorritori

Erano circa le 23, quando in via Giovanni Paolo II a Legnano, i sanitari della Croce Rossa cittadina hanno soccorso una donna di 45 anni che si era sentita male. Per fortuna la donna non è sembrata in gravi condizioni, tanto che è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Legnano. Altro malore a Rho alle 23.30, questa volta però in un impianto lavorativo di via Magenta. Anche in questo caso, le condizioni dell’uomo di 40 anni non hanno fatto preoccupare i soccorritori dell’ambulanza. Il 40enne è stato accompagnato in codice verde all’ospedale cittadino.

Interventi anche a Saronno e Bollate

Automedica e ambulanza sono giunte anche in via Roma a Saronno, intorno alle 21.15, per prestare aiuto a una donna di 37 anni. Per capire la dinamica dei fatti e per affiancare i sanitari nella fase di soccorso, sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno e i Vigili del fuoco. La donna è stata poi accompagnata al nosocomio. Non è grave. Alle 22 l’ambulanza è anche giunta all’impianto sportivo di via Novara a Bollate per un infortunio di un ragazzo di 34 anni, che poi è stato trasportato al Sacco di Milano in codice verde.

