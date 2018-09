Sirene di notte

Nottata tranquilla per i soccorritori dell 118, quella di lunedì 3 settembre. Dopo la mezzanotte, e fino all’alba, si sono contati solo tre interventi. Il primo a Rho in Corso Europa, dove l’ambulanza di Rho Soccorso è stata chiamata poco dopo l’una di notte per soccorre un 55enne colto da malore. Fortunatamente nulla di grave i soccorritori l’hanno trasportato in codice verde, quello meno grave al vicino ospedale di Rho.

Malore mentre lavorava

La stessa ambulanza di Rho Soccorso è poi intervenuto alle 4.46 in una ditta di viale delle Industrie a Pregnana Milanese dove un uomo che stava facendo il turno di notte è stato colto da un malore. Anche in questo caso, fortunatamente nulla di grave, l’uomo di 52 anni è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Rho.

Caduta da moto a Bareggio

L’ultimo intervento della notte è stato effettuato quando ormai era mattina. L’ambulanza del 118 è intervenuta a Bareggio in via Crivelli per un incidente stradale che ha visto un di 51 anni cadere dalla moto. Per la dinamica del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. L’uomo con alcune escoriazioni è stato trasportato in codice verde in ospedale. Nessun intervento dei volontari del 118 nella zona dell’Altomilanese e del saronnese