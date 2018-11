Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 novembre, i soccorritori sono intervenuti sei volte.

Malori, incidenti e un infortunio di gioco

Tre i malori che si sono verificati nella notte. Il primo a Rho, in via Terrazzano, intorno alle 22.45. Un uomo di 70 anni è stato soccorso dall’ambulanza di Rho e portato in codice giallo all’ospedale Sacco. Un altro, sempre concluso in codice giallo, si è verificato poco prima delle 22 a Parabiago, in via San Michele. Un 83enne è stato trasportato al nosocomio di Legnano. La Croce Rossa di Legnano è intervenuta anche a Legnano, i piazza Butti per soccorrere un 53enne, trasportato poi all’ospedale legnanese.

Alle 21.16, lungo la A9 Milano-Como, tra Saronno e Turate, un’auto guidata da un 21enne è finito contro un ostacolo. Sul posto la Croce Rossa di Saronno che ha trasportato il giovane all’ospedale San Anna di Como per accertamenti. Qualche minuto prima delle 6 in via Kennedy a Bollate, due auto si sono scontrate. Coinvolti una giovane di 19 anni e un uomo di 46 anni. E’ intervenuta la Sos di Novate ma fortunatamente non è servito il trasporto di nessuno dei due coinvolti in alcun ospedale.

Poco dopo le 22, in via Galimberti a Bollate, un 28enne è stato soccorso dall’ambulanza dopo uno scontro di gioco. E’ stato poi trasportato al nosocomio milanese Sacco per accertamenti aggiuntivi.