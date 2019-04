Due malori sono stati soccorsi dal personale sanitario nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 aprile 2019.

Due malori soccorsi dal personale sanitario

Poco prima delle 21 a Baranzate, in via Milano, un uomo di 41 anni ha accusato un malore. Sul posto l’ambulanza di Senago che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano. Anche una giovane 30enne si è sentita male intorno alle 19.30 in via Vittorio Veneto a Olgiate Olona. Soccorsa dalla Croce Rossa è stata poi portata al nosocomio di Castellanza per accertamenti aggiuntivi.

