Malpensa fermato per ovuli di coca nello stomaco ma erano fagioli. La disavventura di un cittadino brasiliano.

Malpensa fermato per presunti ovuli di coca

Un cittadino brasiliano è stato trattenuto diverse ore all’aeroporto di Malpensa per una sorta di “malinteso”. L’uomo, che mostrava durante un normale controllo un certo nervosismo e non aveva vestiti in valigia, è stato sottoposto ad un esame più approfondito. La radiografia ha mostrato nel suo intestino quelli che agli agenti, a prima vista, sono sembrati degli ovuli di coca.

La “liberazione”

Quando, il giorno seguente, il turista si è finalmente “liberato”, ecco la scoperta: non ovuli di cocaina ma dei normali fagioli. Tante scuse e l’uomo è stato lasciato andare.