Danni da maltempo a Settimo Milanese, dove un grosso albero è crollato sui fili della corrente.

Maltempo a Settimo, Vigili del Fuoco al lavoro

Sono servite quasi tre ore e mezza oggi pomeriggio alle 14 per rimuovere il grosso albero crollato a causa del maltempo in via Edison, all’altezza del civico 247. Cadendo probabilmente a causa del maltempo, l’albero si è adagiato sui cavi della corrente che corrono lungo la strada. La via è stata chiusa dalla Polizia locale e sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per il taglio e la rimozione della pianta. La situazione è stata ripristinata solo alle 17.30.

