Maltempo, crolla un albero: colpita un’auto.

Paura per una donna

Paura per una donna alla guida della Opel Meriva che oggi, venerdì 2 agosto, lungo la Varesina è stata colpita dalla caduta di un albero sul proprio parabrezza a causa del forte vento che si è abbattuto sul territorio. Polizia locale e personale di Gaia Servizi sono subito accorsi sul posto, in quanto il vetro anteriore della vettura guidata dalla signora era completamente frantumato. Per lei nessuna conseguenza fisica, ma solo tanto spavento.

Messa in sicurezza

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio, quando le forti raffiche di vento devono aver causato la rottura di parte dell’arbusto franato poi sull’auto che stava transitando lungo la statale. Le operazioni di messa in sicurezza dell’essenza da parte degli uomini della multi-servizi sono proseguite per circa un’ora. La circolazione, che nelle ore precedenti all’accaduto era stata interrotta per la presenza di cantieri all’ingresso di Garbagnate Milanese, non ha tuttavia mai subito interruzioni.