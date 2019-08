L’ondata di maltempo che ha colpito nel pomeriggio ha causato emergenze in tutto il territorio.

Maltempo, piante crollate e tetti divelti

Oggi, mercoledì 7 agosto, i Vigili del Fuoco della provincia di Varese sono stati impegnati causa la forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Oltre 40 interventi dalle 12 in poi per rimozione piante pericolanti o cadute, contro gli allagamenti e per le messe in sicurezza. Cinquanta i Vigili del Fuoco nei vari luoghi colpiti che con venti automezzi stanno operando incessantemente da ore.

Fulmine contro la chiesa

A Castelveccana, nella frazione Nasca, un fulmine si è abbattuto sul campanile di una chiesa. La saetta ha lesionato il campanile e parti dello stesso sono crollate sullo stabile sottostante, danneggiandone la copertura. Il luogo di culto è stato dichiarato inagibile in attesa delle operazioni di messa in sicurezza. Nel comune di Samarate in via Acquedotto, invece, il vento ha divelto la copertura di un edificio.

Gli interventi

Ecco quindi gli interventi dei Vigili del Fuoco contro i danni del maltempo di oggi:

Alberi pericolanti o caduti sulle sedi stradali:

SP61 Luino

SP69 Laveno Mombello

SP62 Brinzio

Samarate, Via Francesco Croci

Gallarate, via Parini Giuseppe

Gallarate, via F. Filzi

Gallarate, via Cesari Correnti

Gallarate, via dei Platani

Gallarate, via delle Querce

Busto Arsizio, via Per Cassano Magnago

Busto Arsizio, viale Stelvio

Busto Arsizio, viale Giotto

Busto Arsizio, via Fagnano Olona

Busto Arsizio, via G. Redaelli

Busto Arsizio, via Cascina Tangit

Busto Arsizio, via Palermo

Cardano al Campo, via dei Chiosetti

Somma Lombardo, Via Canottieri

Vizzola Ticino, SS33

Leggiuno, via S. Giorgio

Caronno Pertusella, via Isonzo

Caronno Pertusella, via Martiri di via Fani

Distacco di elementi costruttivi:

Busto Arsizio, Corso Sempione

Gallarate, via Legnano

Gallarate, via Madonna in Campagna

Castelveccana, via Pasubio

Samarate, via Acquedotto

Allagamenti: