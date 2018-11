Maltrattamenti psicologici e fisici. Strattoni, urla, sberle e molto altro. E’ quello che hanno subito diversi bambini tra i 2 e i 5 anni in alcune scuole per l’Infanzia. I casi venuti alla luce nell’ultimo periodo sono diversi. Eccone alcuni

Maltrattamenti all’asilo di Pero

Ancora un caso di maltrattamenti all’asilo: questa volta è accaduto a Pero. Un maestro è stato ripreso da delle telecamere messe all’interno della scuola dell’infanzia dai Carabinieri. Nelle immagini si vede l’uomo maltrattare fisicamente e verbalmente i bambini di età compresa tra i 2 e i 5 anni. Sono 42 gli episodi registrati dai militari. Al momento l’uomo è agli arresti domiciliari.

Il caso di Varedo

Schiaffi, botte e minacce che avrebbero portato i bambini, tutti di età compresa tra i 4 e i 6 anni, a vivere in classe in una condizione di “timore, sottomissione e continua costrizione”. L’insegnante, una maestra italiana che insegna in una scuola di Varedo, è finita agli arresti domiciliari.

L’asilo di Vercelli

La Polizia di Stato di Vercelli ha eseguito tre misure cautelari degli arresti domiciliari a carico di tre maestre, di una Scuola per l’Infanzia di Vercelli, per il reato di maltrattamenti nei confronti di bambini di 3-5 anni. Durante l’attività investigativa, condotta dai poliziotti della locale Squadra Mobile, sono stati riscontrati ben 52 episodi di maltrattamenti fisici, quali sberle, tirate di orecchie, strattoni, spinte violente, trascinamenti per terra, e molti maltrattamenti psicologici.

La materna di Susa

Piemonte ancora nelle cronache nazionali per un caso di maltrattamenti a bambini di un asilo come per le maestre di Vercelli un’insegnante 59enne di Susa è stata arrestata dai carabinieri. E’ accusata di aver strattonato offeso e anche colpito alcuni alunni di una scuola dell’Infanzia. Come per Vercelli le prove sono state fornite da video girati da telecamere nascoste.

