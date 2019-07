Questa mattina, giovedì 4 luglio, i carabinieri della Stazione di Caronno Pertusella hanno arrestando un 43enne del luogo, indagato per maltrattamenti, estorsione e rapina commessi nei confronti della propria madre.

Maltrattamenti, estorsione e rapina alla madre: arrestato 43enne

Per un anno circa, una donna di 70 anni, che vive sola, è stata costretta a subire le violenze del figlio 43enne, che le estorceva denaro per assecondare i propri vizi. La picchiava e la minacciava, presentandosi in casa quasi sempre all’improvviso e in evidente stato di alterazione psico-fisica. In molti casi, quando la donna si opponeva alle sue richieste, dopo averla strattonata e percossa, il figlio si scagliava con violenza contro gli arredi e i soprammobili che la madre custodiva con cura, danneggiandoli. Le richieste di denaro erano diventate troppo onerose: variavano dalle 20 alle 60 euro al giorno. Addirittura in un’occasione la donna era stata costretta ad acquistare tre telefoni cellulari in soli tre giorni, perché suo figlio li perdeva. La donna non poteva chiedere aiuto quando subiva i maltrattamenti del figlio, perché quest’ultimo le inibiva la possibilità di utilizzare il telefono cellulare, strappandoglielo dalle mani.

L’arresto

Oggi i carabinieri della Stazione di Caronno Pertusella, eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Busto Arsizio su richiesta del sostituto procuratore dott.ssa Rossella Incardona, hanno posto fine alle sofferenze morali e fisiche della donna, accompagnando l’indagato nel carcere di Busto Arsizio.

