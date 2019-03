Picchia la moglie: intervengono i carabinieri di Turate.

Maltrattamenti in famiglia: arrestato 32enne

I militari della Stazione Carabinieri di Turate hanno arrestato, in flagranza di reato, T.M.A., cittadino tunisino, classe 1987, residente nella provincia di Como, resosi autore del reato di maltrattamenti in famiglia. La misura è stata adottata dai carabinieri dopo la richiesta di aiuto arrivata al 112 da parte della moglie del 32enne. Intervenuti i militari hanno trovato T.M.A. in evidente stato di alterazione psicofisica derivante da abuso di alcol. L’uomo aveva colpito la moglie e questa si trovava sanguinante sul pavimento. La vittima è stata trasportata presso l’ospedale di Cantù non in pericolo di vita. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale di Como in attesa di giudizio di convalida.

