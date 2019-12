Mamma e bimbo di 2 anni investiti, momenti di paura in largo 2 Giugno a Canegrate. Sul posto ambulanza, automedica e Polizia locale.

Mamma e bimbo di 2 anni investiti

Era in sella alla sua bici, sul seggiolino il figlioletto di 2 anni. All’improvviso i due sono stati investiti da un’auto. Grande paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 dicembre. Un ciclista è stato infatti travolto da un’auto mentre si trovava nella zona di largo 2 Giugno. Le loro condizioni sono parse gravi: per questo sul posto, in codice rosso, sono arrivate l’ambulanza della Croce bianca di Legnano, l’automedica e la Polizia locale.

Per fortuna tutto si è risolto senza gravi conseguenze: il bimbo era solo spaventato, la donna è stata portata al pronto soccorso in codice giallo.

