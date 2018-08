Diverse segnalazioni di rubinetti senz’acqua arrivano da Corbetta. Via col di lana, zona parco: da stamattina manca l’acqua. Ma subito arriva la rassicurazione: si tratta di un disagio temporaneo.

Lavori in corso

Tutta “colpa” di alcun lavori in corso a cura di Cap Holding. Il cartello è stato posto in via IV novembre, ma il disagio ha interessato altre zone.

Cittadini preoccupati

La mancanza di acqua nella mattinata di lunedì 6 agosto ha preoccupato diversi residenti che non sapevano del cantiere aperto in giornata in città. il disagio dovrebbe rientrare in breve tempo.